Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Медведев Сергей Васильевич
6.0
0
Медведев Сергей Васильевич
Хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Малова (Колесникова)
Варвара Александровна
Хирург
,
Онколог-маммолог
7.2
4
Записаться
Кравцов
Юрий Александрович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.5
11
Записаться
Митряшов
Константин Владимирович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Травматолог-ортопед
8.6
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...