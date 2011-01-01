  1. Главная
Мазитова Жанетта Инаровна
6.0
0

Мазитова Жанетта Инаровна

Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование по специальности "Терапия", ВГМИ, 2011 г.
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
