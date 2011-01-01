Врачи
Мазитова Жанетта Инаровна
6.0
0
Мазитова Жанетта Инаровна
Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование по специальности "Терапия", ВГМИ, 2011 г.
Сертификационный цикл "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
