  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мазалов Борис Витальевич
Мазалов Борис Витальевич
6.0
0

Мазалов Борис Витальевич

Уролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
  • Ординатура, Кафедра урологии при Владивостокском Государственном Институте, 1985 г.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка в США, г.Ричмонд, штат Виргиния,1994 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Европейской Ассоциации Урологов
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи