Мазалов Борис Витальевич

Владеет современными эндоскопическими и открытыми хирургическими методиками лечения больных с урологической патологией. За 34 года проведено более 15000 операций широкого спектра высшей категории сложности.
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
Ординатура, Кафедра урологии при Владивостокском Государственном Институте, 1985 г.
Курсы повышения квалификации
Стажировка в США, г.Ричмонд, штат Виргиния,1994 г.
