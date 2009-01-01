  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мазаева Татьяна Васильевна
Мазаева Татьяна Васильевна
6.0
0

Мазаева Татьяна Васильевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Европейского Общества Дерматовенерологов EADV
  • Член Европейского Общества Дерматовенерологов EADV
Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, ГКАД, отделение косметологии, с 1978 г.
  • Врач-дерматовенеролог, ГКАД, отделение косметологии, с 1978 г.
  • Заведующая отделением, МУП Врачебная косметологическая лечебница,
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи