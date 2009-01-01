Мазаева Татьяна Васильевна
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Производит манипуляции в области лазерной косметологии, дерматохирургии, антивозрастной медицины.
Сертифицированный тренер компании Валлекс М (диспорт, рестилайн, перлайн). Лауреат Российской премии "Золотой Ланцет" 2009 г. в номинации "Дерматохирург".
