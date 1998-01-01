  1. Главная
Майстровская Юлия Витальевна
6.0
0

Майстровская Юлия Витальевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2006 г.
  • Сертификат "Кардиология", 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Докторъ Ольга
ул. Русская, 57Р
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Ревматолог
3500 р
Терапевт
3500 р
