Майстровская Юлия Витальевна
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Специалист по лечению остеопороза.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
ул. Русская, 57Р
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Ревматолог
3500 р
Терапевт
3500 р
