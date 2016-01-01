  1. Главная
Майорова Екатерина Евгеньевна
6.5
2

Фельдшер
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебное дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
2 отзыва

