Горшкова (Майдаченко) Анна Владимировна
7.2
4
Горшкова (Майдаченко) Анна Владимировна
Психолог
Стаж 16 лет
Принимает детей
Психологическая работа с паническими атаками, с невротическими расстройствами детей и подростков, с психосоматикой, с посттравматическими расстройствами, детско-родительскими отношениями.
Информация о враче
Образование
ДВФУ, педагог-психолог
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Программа Intel "Обучение для будущего"", 2006 г.
Обучение в НОУДПО "Институт АйТи", 2009 г.
Обучающая программа межполовых отношений и сексологии "Успех в личной жизни", 2014-2015 гг.
Обучающая программа для специалистов "Арт-терапия", 2016 г.
ПК "Введение в детскую и подростковую психотерапию. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства у детей и подростков", 2017 г.
ПК "Психотерапия невротических расстройств у детей и подростков", 2017 г.
Обучающий семинар «Сексуальность взрослых», 2019 г.
Обучающий семинар «Психосексуальное развитие детей и подростков», 2019 г.
Участие в конференции «Детство и семья в современном мире», 2019 г.
Участие в научно-практической конференции «Избранные вопросы психиатрии, наркологии, психотерапии и сексологии», 2020 г.
Повышение квалификации «Психодиагностика детей и подростков», 2021 г.
Участие в ассоциациях
Постоянный член Приморской психотерапевтической лиги
Постоянный член ОО "Приморское краевое общество психиатров"
Секретарь ОО "Приморское краевое общество психиатров"
Опыт работы
Педагог-психолог, МБОУ Школа № 60 г. Владивосток, 2006-2011 гг.
Педагог-психолог, МБОУ Школа №41 г. Краснодар, 2011-2013 гг.
Педагог-психолог, Детский центр развития "Времена года" г. Краснодар, 2013-2014 гг.
Детский, семейный педагог-психолог, арт-терапевт, Кабинет интегративной психологии и психотерапии г. Владивосток, с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Кабинет интегративной психологии
пр-т 100-летия Владивостока, 102
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
4 отзыва
