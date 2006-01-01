  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Горшкова (Майдаченко) Анна Владимировна
Горшкова (Майдаченко) Анна Владимировна
7.2
4

Горшкова (Майдаченко) Анна Владимировна

Психолог
Стаж 16 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, педагог-психолог
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Программа Intel "Обучение для будущего"", 2006 г.
  • Обучение в НОУДПО "Институт АйТи", 2009 г.
  • Обучающая программа межполовых отношений и сексологии "Успех в личной жизни", 2014-2015 гг.
Еще 8
Участие в ассоциациях
  • Постоянный член Приморской психотерапевтической лиги
  • Постоянный член ОО "Приморское краевое общество психиатров"
  • Секретарь ОО "Приморское краевое общество психиатров"
Опыт работы
  • Педагог-психолог, МБОУ Школа № 60 г. Владивосток, 2006-2011 гг.
  • Педагог-психолог, МБОУ Школа №41 г. Краснодар, 2011-2013 гг.
  • Педагог-психолог, Детский центр развития "Времена года" г. Краснодар, 2013-2014 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Кабинет интегративной психологии
пр-т 100-летия Владивостока, 102
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи