Матюшко Наталья Николаевна
6.3
1
Матюшко Наталья Николаевна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв
