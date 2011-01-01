Врачи
Владивостока
Матюшкин Иван Иванович
6.6
2
Матюшкин Иван Иванович
Хирург
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
