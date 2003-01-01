  1. Главная
Смородинова (Матюшина) Ольга Ивановна
6.0
0

Смородинова (Матюшина) Ольга Ивановна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, специальность "Стоматология профилактическая", 2003 г. окончания
  • Сертификат специалиста 0825270011760 рег.№44344 от 10 апреля 2020 года, КГБПОУ "Владивостокский базовый медицинский колледж", Владивосток, специальность »Стоматология профилактическая"
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
  • СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
1000 р
Стоматолог
1000 р
0 отзывов

