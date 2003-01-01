Врачи
Смородинова (Матюшина) Ольга Ивановна
6.0
0
Смородинова (Матюшина) Ольга Ивановна
Стоматолог
,
Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, специальность "Стоматология профилактическая", 2003 г. окончания
Сертификат специалиста 0825270011760 рег.№44344 от 10 апреля 2020 года, КГБПОУ "Владивостокский базовый медицинский колледж", Владивосток, специальность »Стоматология профилактическая"
Курсы повышения квалификации
СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2010 г.
СЦ "Современные аспекты профилактической стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Стоматолог-гигиенист
1000 р
Стоматолог
1000 р
