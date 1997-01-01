  1. Главная
Матюшева Наталья Александровна
Матюшева Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Образование
  • Лечебный факультет, ВГМУ, 1997 г. окончания
  • Клиническая интернатура на базе ВГМУ, 1997 - 1998 гг.
  • Клиническая ординатура, 1998 - 2000 гг.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ: Акушерство и гинекология ВГМУ, 2004 г.
  • Акушерство и гинекология ГОУ ВПО ММА им. И М Сечинова Росздрав, 2007 г.
  • Повышение квалификации ФГБОУ ВО ТГМУ по циклу «Избранные вопросы акушерства и гинекологии» 2013 г.
Еще 4
Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, МУЗ Родильный дом №4, с 2000 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
