Матюшева Наталья Александровна
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Постоянное участие в удаленных вебинарах, интернет-конференциях, посвященных проблемам диагностики, лечения, профилактики и научным исследованиям в акушерстве и гинекологии
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
