  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Матвейчук Наталья Федоровна
Матвейчук Наталья Федоровна
6.0
0

Матвейчук Наталья Федоровна

Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 50
Консультация детей
Зав. лабораторией
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи