Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Матвейчук Наталья Федоровна
6.0
0
Матвейчук Наталья Федоровна
Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 50
Консультация детей
Зав. лабораторией
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гололобова
Галина Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. лабораторией
6.0
0
Записаться
Гамова
Светлана Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. лабораторией
6.0
0
Записаться
Пожидаева
Ирина Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. лабораторией
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...