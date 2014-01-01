  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Матвеева Лариса Ивановна
Матвеева Лариса Ивановна
6.0
0

Матвеева Лариса Ивановна

Рефлексотерапевт
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Рефлексотерапия, Общее усовершенствование, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-рефлексотерапевт, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи