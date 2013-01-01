  1. Главная
Матвеева Анастасия Алексеевна
6.0
0

Рентгенолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

