Матвеева Анастасия Алексеевна
Матвеева Анастасия Алексеевна
Рентгенолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
