  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Матвеев Иван Александрович
Матвеев Иван Александрович
6.0
0

Матвеев Иван Александрович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 18 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • г. Владивосток, ВГМУ, Диплом от 23 июня 2006г. " Педиатрия"
  • ВГМУ клиническая интернатура удостоверение №01259 регистрационный №661 от 04.05.2007г. «Детская хирургия»
  • ФГБОУ ВО ВГМУ Сертификат ПК№042318 рег. №22318 от 04.05.2007, "Детская хирургия"
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • • ФГБОУ ВО ТГМУ Диплом №250700009868 рег. №9000 от 21.12.2017 ПП "Ультразвуковая диагностика"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи