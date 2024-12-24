  1. Главная
Матузенко Галина Олеговна
6.3
1

Матузенко Галина Олеговна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г, специальность «Педиатрия»
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 — 2014 гг, специальность «Терапия», интернатура
  • Диплом ПП ЧОУ ДПО «Эко-Образование», 2019 г, специальность «Ревматология»
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат ЧОУ ДПО «Эко-Образование», 2019 г, «Ревматология», действует до 24.12.24
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
1 отзыв

