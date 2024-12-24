Врачи
Владивостока
Матузенко Галина Олеговна
6.3
1
Матузенко Галина Олеговна
Ревматолог
,
Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г, специальность «Педиатрия»
ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 — 2014 гг, специальность «Терапия», интернатура
Диплом ПП ЧОУ ДПО «Эко-Образование», 2019 г, специальность «Ревматология»
ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019 г, специальность «Терапия»
Курсы повышения квалификации
Сертификат ЧОУ ДПО «Эко-Образование», 2019 г, «Ревматология», действует до 24.12.24
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
1 отзыв
