  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Маслянко Ираида Александровна
Маслянко Ираида Александровна
9.5
12

Маслянко Ираида Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
12 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи