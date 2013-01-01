Врачи
Машенцева Ольга Андреевна
Машенцева Ольга Андреевна
Аллерголог-иммунолог
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Аллергология и иммунология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
