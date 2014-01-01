  1. Главная
Мащенко Татьяна Владимировна
6.0
0

Мащенко Татьяна Владимировна

Лаборант
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Курсы красного креста, 1971 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Калинина, 51
Первичный приём детей
Лаборант
По запросу
