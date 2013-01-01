Врачи
Мащенко Арина Владимировна
6.3
1
Мащенко Арина Владимировна
Стоматолог-хирург
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Стоматология хирургическая ", ТГМУ, 2015 г.
Тематическое усовершенствование "Стоматология терапевтическая", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
1 отзыв
