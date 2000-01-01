Врачи
Масай Юлия Васильевна
6.0
0
Масай Юлия Васильевна
Эндоскопист
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Хирургия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эндоскопист, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
0 отзывов
