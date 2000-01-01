Масай Юлия Васильевна

  1. Главная
6.0
0

Эндоскопист
Стаж 24 года
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Хирургия", 2010 г.
Опыт работы
  • Врач-эндоскопист, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Эндоскопист
