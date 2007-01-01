  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Марущак Константин Степанович
Марущак Константин Степанович
6.9
3

Марущак Константин Степанович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2007 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар "Протезирование при полном отсутствии зубов в сложных клинических ситуациях", Лектор Рыбалка Е.Н., 2011 г.
  • Семинар "Протезирование с опорой на импланты", 2011 г.
  • Семинар проф. Kari-Peter Mochke Zahnarzt "Новая система одонтопрепарирования с применением различных форм алмазных боров и их поэтапное использование", 2012 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Участник 16 Научно-практической Стоматологической конференции "Медико-технологические алгоритмы в стоматологии", 2011 г.
  • Участник международной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии "Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на имплантах", 2013 г.
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Новодент
ул. Давыдова, 22А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи