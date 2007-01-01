Марущак Константин Степанович

ВГМУ, Стоматологический факультет, 2007 г. окончания
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
Семинар "Протезирование при полном отсутствии зубов в сложных клинических ситуациях", Лектор Рыбалка Е.Н., 2011 г.
Семинар "Протезирование с опорой на импланты", 2011 г.
Семинар проф. Kari-Peter Mochke Zahnarzt "Новая система одонтопрепарирования с применением различных форм алмазных боров и их поэтапное использование", 2012 г.
Семинар проф. Kari-Peter Mochke Zahnarzt "Эрогономичная система одонтопрепарирования для изготовления одиночных коронок , мостовидных протезов в области фронтальной и боковой групп зубов с учетом материалов, применяемых для изготовления коронок", 2012 г.
Семинар "Пациенты на всю жизнь", 2014 г.
Семинар "Эстетическая реабелитация. Традиции и инновации", Мауро Фрадеани, 2016 г.
Обучение и курс "Избирательное пришлифовывание и юстировка окклюзии", Александр Будовский, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Участник 16 Научно-практической Стоматологической конференции "Медико-технологические алгоритмы в стоматологии", 2011 г.
Участник международной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии "Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на имплантах", 2013 г.
