Марухно Наталья Ивановна
6.0
0
Марухно Наталья Ивановна
Хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, детский хирург, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Консультация детей
Хирург
По запросу
