Маруга Елена Алексеевна
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, факультет-«стоматология», 1996 г. окончания
  • Cтоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2007 г.
  • Клиническая интернатура на кафедре терапевтической стоматологии
Курсы повышения квалификации
  • Обучение «Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов» и «Современная эндодонтия» у доктора медицинских наук, профессора Л.П. Кисельниковой, Клиника «Меди», Санкт-Петербург, 2003 г.
  • Первичная специализация стоматология ортопедическая, ВГМУ, 2008 г.
  • Первичная специализация стоматология терапевтическая, ВГМУ, 2009 г.
Опыт работы
  • Зубной врач в клиниках г. Владивостока, 2002 - 2005 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, ООО «Маруга», с 2008 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Маруга
пер. Камский, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
