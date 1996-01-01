Маруга Елена Алексеевна

Лесозаводское медицинское училище, факультет-«стоматология», 1996 г. окончания
Cтоматологический факультет, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2007 г.
Клиническая интернатура на кафедре терапевтической стоматологии
Курсы повышения квалификации
Обучение «Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов» и «Современная эндодонтия» у доктора медицинских наук, профессора Л.П. Кисельниковой, Клиника «Меди», Санкт-Петербург, 2003 г.
Первичная специализация стоматология ортопедическая, ВГМУ, 2008 г.
Первичная специализация стоматология терапевтическая, ВГМУ, 2009 г.
Семинар «Американ Дентел Академия», 2006, 2009 гг.
Москва «Центр Дентальной Имплантации « профессор Ремов. Применение имплантационной системы «Конмет», 2007 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зубной врач в клиниках г. Владивостока, 2002 - 2005 гг.
Врач стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, ООО «Маруга», с 2008 г. по настоящее время
Загрузка комментариев...