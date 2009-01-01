Врачи
Мартыш Наталья Вячеславовна
Мартыш Наталья Вячеславовна
Стоматолог
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", до 2021 г.
Опыт работы
Врач-стоматолог, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
