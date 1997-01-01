  1. Главная
Мартынов Вадим Станиславович
10
20

Мартынов Вадим Станиславович

Флеболог, Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Образование
  • Горьковский мединститут, г. Нижний новгород, 1989 год окончания
  • В 1997 г. специализация по флебологии в г. Москва
  • 2008г. – специализация во Владивостокском медицинском университете по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия"
Курсы повышения квалификации
  • Многочисленные стажировки по лазерной флебологии в гг. Москва, Новосибирск, Санкт- Петербург, Ярославль , Мюнхен, Лос-Анджелес
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник российских и международных мероприятий, посвященных лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
Опыт работы
  • С 1997 по 2007 г. врач-хирург, флеболог "Врачебной косметологической лечебницы"
  • С 2007 по 2010 г. врач-хирург, флеболог "Профессорской клиники Юцковских"
Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
Центр флебологии
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
