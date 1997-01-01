Мартынов Вадим Станиславович
Является ведущим лазерным флебологом центра. Имеет самый большой опыт применения лазерных технологий в лечении варикозной болезни на Дальнем Востоке. Постоянный участник российских и международных мероприятий, посвященных лечению сердечно-сосудистых заболеваний.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Флеболог
По запросу
Хирург
По запросу
Загрузка комментариев...