  3. Мартынов Геннадий Викторович
Мартынов Геннадий Викторович
7.5
6

Хирург
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
  • 30.06.1998 "Лечебное дело"
  • 22.06.2020 "Пластическая хирургия"
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Сертификат "Хирургия", 2000 г.
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Plastek Surgery
ул. Бестужева, 22Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
