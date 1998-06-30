Врачи
Владивостока
Мартынов Геннадий Викторович
7.5
6
Мартынов Геннадий Викторович
Хирург
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
30.06.1998 "Лечебное дело"
22.06.2020 "Пластическая хирургия"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Сертификат "Хирургия", 2000 г.
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Plastek Surgery
ул. Бестужева, 22Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
6 отзывов
Загрузка комментариев...
