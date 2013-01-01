  1. Главная
Мартыненко Наталья Филипповна
5.4
2

Мартыненко Наталья Филипповна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

