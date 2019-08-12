Биктулова (Мартыненко) Ксения Сергеевна
Стаж 7 лет
Проводит комплексное лечение. Является первым участковым терапевтом в г. Владивостоке, участвующим в пилотном проекте Министерства здравоохранения России «Дистанционное диспансерное наблюдение больных с артериальной гипертензией»
с применением технологической схемы дистанционного диспансерного наблюдения. Работает над Магистерской диссертацией на тему: «Совершенствование оказания паллиативной помощи населению на амбулаторно-поликлинической этапе».
