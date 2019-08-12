  1. Главная
Биктулова (Мартыненко) Ксения Сергеевна
6.9
3

Биктулова (Мартыненко) Ксения Сергеевна

Терапевт
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2017 г. окончания
  • Ординатура по специальности «Терапия» с 2020г по 2022г + диплом об аккредитации специалиста Дальневосточный федеральный университет, школа биомедицины.
Курсы повышения квалификации
  • ПК "Рациональное использование лекарственных средств", 2018 г.
  • ПК "Вопросы ведения пациентов, перенесших чрезкожное коронарное вмешательство", 2018 г.
  • ПК "Вопросы оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе", 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в конкурсе "Лучший молодой терапевт" в рамках IV Дальневосточного форума терапевтов, 2018 г.
  • Участие в прямом эфире на телеканале ОТВ с доктором медицинских наук, клиническим фармакологом Екатерина Елисеева, тема выпуска «Льгота или кошелек» 12.08.2019г.
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
3 отзыва

