Мартыненко Елена Викторовна
6.0
0
Мартыненко Елена Викторовна
Бактериолог
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
