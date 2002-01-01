Врачи
Марохина Татьяна Семеновна
5.3
4
Марохина Татьяна Семеновна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Акушерство и гинекология, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
