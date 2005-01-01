  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Маркова Любовь Афанасьевна
Маркова Любовь Афанасьевна
10
17

Маркова Любовь Афанасьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 19 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, стоматологический факультет, 2000 - 2005 гг.
  • Интернатура по стоматологии, Спасская городская стоматологическая поликлиника, 2005 - 2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Современные хирургические технологии в стоматологии, 2009 г.
  • Костная пластика в дентальной имплантологии, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник российских и международных мероприятий по терапевтической и хирургической стоматологии, дентальной имплантологии
Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, Спасская городская стоматологическая поликлиника, 2006 - 2008 гг.
  • Врач стоматолог-хирург, Владивостокская краевая стоматологическая поликлиника, 2007 - 2009 гг.
  • Врач стоматолог-хирург, врач стоматолог-терапевт, ООО «Стоматологический кабинет «Идеал», с 2009 г. понастоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ВладФрегат
ул. Адмирала Горшкова, 24
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
17 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи