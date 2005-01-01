Маркова Любовь Афанасьевна
Стаж 19 лет
Стоматолог-хирург, терапевт. Проводит работы современными материалами, эндодонтические работы. Хирургический приём: удаление любой сложности, резекции, зубосохраняющие операции, пластика слизистой оболочки, остеопластические операции, имплантация.
ул. Адмирала Горшкова, 24
