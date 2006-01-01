Марков Антон Анатольевич

Курс повышения квалификации "Применение артикуляторов и систем функциональной диагностики при лечении стоматологических больных"

Курс повышения квалификации "Основы функциональной реставрации и терапии дисфункции нижнечелюстного сустава" Хватова В.А. д.м.н.,профессор кафедры ортопедической стоматологии Российской медицинской академии постдипломного образования, г. Москва

Курс повышения квалификации "Применение системы имплантатов "Astra Tесh", кафедра госпитальной хирургии с курсом имплантологии ММСИ