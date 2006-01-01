  1. Главная
Марков Антон Анатольевич
6.6
2

Марков Антон Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Сахалинский Базовый Медицинский Колледж по специальности "Стоматология", 2006 г. окончания
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации "Применение артикуляторов и систем функциональной диагностики при лечении стоматологических больных"
  • Курс повышения квалификации "Основы функциональной реставрации и терапии дисфункции нижнечелюстного сустава" Хватова В.А. д.м.н.,профессор кафедры ортопедической стоматологии Российской медицинской академии постдипломного образования, г. Москва
  • Курс повышения квалификации "Применение системы имплантатов "Astra Tесh", кафедра госпитальной хирургии с курсом имплантологии ММСИ
Участие в ассоциациях
  • Принимал участие в VII Дальневосточном региональном конгрессе с международным участием «Человек и лекарство» конкурсе молодых ученых
  • Участник слета молодых ученых в рамках I Дальневосточного фестиваля медицинских ВУЗов
  • Финалист XI-й Тихоокеанской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Premiera
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 32В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
2 отзыва

