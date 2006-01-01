Марков Антон Анатольевич
Стаж 16 лет
Является специалистом по протезированию с опорой на имплантатах, микропротезированию (виниры). Лечение патологии височно-нижнечелюстного сустава. Научная деятельность связана с исследованием и лечением патологии ВНЧС. Является автором 5 статей и 5 научных работ.
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 32В
