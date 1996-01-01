  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Маркелова Елена Владимировна
Маркелова Елена Владимировна
10
6

Маркелова Елена Владимировна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, гигиена, санитария, эпидемиология, 1984 г. окончания
  • Аспирантура по специальности "Иммунология аллергология", ВГМИ, 1985 -1988 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПК "Микробиология", 1990 г.
  • ТУ "Клиническая аллергология",1991 г.
  • ТУ "Новые направления в клинической иммунологии и аллергологии", 1996 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая кафедрой патфизиологии, ВГМУ, с 2002 г. по настоящее время
  • Заместитель директора по лечебной работе, заведующая отделением восстановительной медицины, врач аллерголог-иммунолог, ООО «Профессорская клиника Юцковских», с 2010 г. по настоящее время
  • С 18 января 2024 года является проректором по научной работе ТГМУ
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи