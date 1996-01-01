Маркелова Елена Владимировна

Выявление пациентов с нарушениями в иммунной системе. Консультирование пациентов с нарушением в иммунной системе (вторичные иммунодефициты,

функциональные нарушения иммунной системы). Консультация и наблюдение (совместно с дерматологом и гинекологом) пациентов с герпетической

болезнью, папилловирусной инфекцией. Консультация и ведение (совместно с гинекологом) пациентов с нарушением репродуктивной функции (первичное и вторичное бесплодие). Консультация и ведение пациентов с синдромом хронической усталости.

Консультация пациентов с ВЭБ-инфекцией. Консультация пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и аллергодерматозами. Опубликовано более 300 печатных научных трудов, соавтор 5 монографий, 6 практических руководств, рекомендованных УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, 7 патентов на изобретения.