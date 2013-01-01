  1. Главная
Марданова Гульзиян Валиевна
Марданова Гульзиян Валиевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 58 лет
Информация о враче
Образование
  • Ревдинское медицинское училище, 1965 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
