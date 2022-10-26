  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Марченко Вера Николаевна
Марченко Вера Николаевна
6.0
0

Марченко Вера Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Андижанский государственный медицинский институт им. М. И. Калинина, диплом: Я № 994377, 1974г., специальность лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
  • Периодическая аккредитация ультразвуковая диагностика: 26.10.2022г. на 5 лет.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи