Марченко Вера Николаевна
6.0
0
Марченко Вера Николаевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Андижанский государственный медицинский институт им. М. И. Калинина, диплом: Я № 994377, 1974г., специальность лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
Периодическая аккредитация ультразвуковая диагностика: 26.10.2022г. на 5 лет.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
