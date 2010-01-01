  1. Главная
Марарова Александра Львовна
6.0
0

Марарова Александра Львовна

Кардиолог, Ревматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1981 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ревматология", ТГМУ, 2014 г.
  • Сертификат "Кардиология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Ревматолог
По запросу
