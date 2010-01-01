Врачи
Марарова Александра Львовна
Марарова Александра Львовна
Кардиолог
,
Ревматолог
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1981 г. окончания
Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ревматология", ТГМУ, 2014 г.
Сертификат "Кардиология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Кардиолог
Ревматолог
