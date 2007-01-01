Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мануйлова Елена Михайловна
6.0
0
Мануйлова Елена Михайловна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2007 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Рафикова
Альфия Канифовна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.3
15
Записаться
Задорожная
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.6
8
Записаться
Бандур
Наталья Николаевна
Остеопат
,
Психолог
,
Акушер-гинеколог
10
16
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...