Манкевич Татьяна Петровна
6.0
0

Манкевич Татьяна Петровна

Нефролог
Стаж 36 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2008 г.
  • Трансфузиология, Сертификационный цикл, 2010 г.
  • Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-нефролог Краевого детского уронефрологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Нефролог
По запросу
