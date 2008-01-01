Врачи
Манкевич Татьяна Петровна
6.0
0
Манкевич Татьяна Петровна
Нефролог
Стаж 36 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2008 г.
Трансфузиология, Сертификационный цикл, 2010 г.
Детская хиpуpгия, Общее усовершенствование, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нефролог Краевого детского уронефрологического центра, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Нефролог
По запросу
0 отзывов
