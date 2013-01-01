  1. Главная
Маневич Елена Ивановна
Маневич Елена Ивановна

Педиатр
Стаж 35 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
  • Интернатура, Детская больница №3, Педиатрия, 1988 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Детская больница г. Артём, 1989 - 1991 гг.
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №5, 1991 - 2013 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Адмирала Кузнецова, 70
Первичный приём детей
Педиатр
1 отзыв

