Маневич Елена Ивановна
6.0
1
Маневич Елена Ивановна
Педиатр
Стаж 35 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Интернатура, Детская больница №3, Педиатрия, 1988 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Детская больница г. Артём, 1989 - 1991 гг.
Врач-педиатр, Детская поликлиника №5, 1991 - 2013 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Адмирала Кузнецова, 70
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
