Манаева Александра Кирилловна
6.0
0
Манаева Александра Кирилловна
Педиатр
Стаж 49 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрия, 1976 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатри", 1976-1977 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
