Манаева Александра Кирилловна
6.0
0

Педиатр
Стаж 49 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрия, 1976 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатри", 1976-1977 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
