Мамынова Анастасия Дмитриевна
8.1
8
Мамынова Анастасия Дмитриевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2014 г. окончания
Специализация «Стоматология общей практики», ГБОУ ВПО ТГМУ, 2014 - 2015 гг.
Специализация "Стоматология детская", ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
8 отзывов
