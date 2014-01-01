  1. Главная
Мамынова Анастасия Дмитриевна
8.1
8

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2014 г. окончания
  • Специализация «Стоматология общей практики», ГБОУ ВПО ТГМУ, 2014 - 2015 гг.
  • Специализация "Стоматология детская", ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
8 отзывов

