  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мамонова Людмила Владимировна
Мамонова Людмила Владимировна
6.0
0

Мамонова Людмила Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия), 1994 г.
  • Аккредитация: Тихоокеанский государственный медицинский университет (физиотерапия), 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи