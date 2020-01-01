Врачи
Мамонова Людмила Владимировна
6.0
0
Мамонова Людмила Владимировна
Физиотерапевт
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия), 1994 г.
Аккредитация: Тихоокеанский государственный медицинский университет (физиотерапия), 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
