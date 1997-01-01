  1. Главная
Маменко Владимир Юрьевич
Маменко Владимир Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
