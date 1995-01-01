Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич
Стаж 31 год / Врач первой категории
Уретроцистоскопия с биопсией образований предстательной железы, мочевого пузыря, почек.
Уретроцистоскопия с электрокоагуляцией кровоточащих сосудов, папиллом мочевого пузыря, трансректальные биопсии и др.
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Онкоуролог
По запросу
