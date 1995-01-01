  1. Главная
Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич
6.6
2

Мамбеталиев Бакытбек Жээнбаевич

Онкоуролог
Стаж 31 год / Врач первой категории
  • Киргизский государственный медицинский институт и интернатура по специальности "Урология", 1994 г. окончания
  • Интернатура Киргизский государственный медицинский институт г.Бишкек, «Урология» Росздравнадзор по Хабаровскому краю, 1995 г.
  • БОУ ВПО ТГМУ, Киргизский государственный медицинский институт, ПП «Онкология», 2014 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Избранные вопросы по урологии и андрологии», 2015 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК "Актуальные вопросы онкологии", 2019 г.
  • НИИ онкологии и радиологии г. Башкек, 1997 - 2007 гг.
  • Поликлиника ПКОД специализация в г. Москве РОНЦ по по онкоурологии, с 2007 г. по настоящее время
  • Врач онкоуролог, Мечников, Лечебно-Диагностический Центр, с 2007 г. по настоящее время
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Онкоуролог
По запросу
