Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Малышко (Павлова) Алёна Григорьевна
6.0
0
Малышко (Павлова) Алёна Григорьевна
Стоматолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дэм
ул. Русская, 27В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Крылова
Диана Юрьевна
Стоматолог
9.0
10
Записаться
Бабич
Елена Алексеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.9
5
Записаться
Парамонов
Виталий Борисович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
8.9
13
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...