Малышева Светлана Витальевна
6.7
12

Малышева Светлана Витальевна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1990 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации во Владивостокском государственном медицинском университете по ТУ «Патология шейки матки», 2002 г.
  • Повышение квалификации в ВГМУ по СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии с эндокринологией», итоговая работа на тему «Гиперандрогения и беременность», 2003 г.
  • Повышение квалификации в ВГМУ по СЦ «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», итоговая работа на тему «Эрозия шейки матки», 2008 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации гинекологов-эндокринологов
  • Член Российской ассоциации гинекологов по патологии шейки матки
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
2500 р
Репродуктолог (ЭКО)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Репродуктолог (ЭКО)
1850 р
