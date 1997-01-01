Малышева Светлана Витальевна

Повышение квалификации во Владивостокском государственном медицинском университете по ТУ «Патология шейки матки», 2002 г.

Повышение квалификации в ВГМУ по СЦ «Избранные вопросы акушерства и гинекологии с эндокринологией», итоговая работа на тему «Гиперандрогения и беременность», 2003 г.

Повышение квалификации в ВГМУ по СЦ «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», итоговая работа на тему «Эрозия шейки матки», 2008 г.