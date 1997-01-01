Малышева Светлана Витальевна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Доктор является опытным специалистом по кольпоскопии и гистероскопии. Около 20 лет занимается лечением патологии шейки матки с точки зрения гинекологической эндокринологии. Владеет методиками лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза с применением иммунокоррекции.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
2500 р
Репродуктолог (ЭКО)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Репродуктолог (ЭКО)
1850 р
Загрузка комментариев...