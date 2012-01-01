  1. Главная
Малышева Ольга Константиновна
5.4
2

Малышева Ольга Константиновна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрия, 1977 г.
  • Специализация по специальности "Педиатрия", 1978-1979 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
