Малышева Ольга Константиновна
5.4
2
Малышева Ольга Константиновна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрия, 1977 г.
Специализация по специальности "Педиатрия", 1978-1979 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
