Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Малышенко Ирина Юрьевна
6.0
0
Малышенко Ирина Юрьевна
Физиотерапевт
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ля Ботэ Актюэль
ул. Хабаровская, 36
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бартовщук
Лидия Николаевна
Физиотерапевт
6.8
3
Записаться
Рудиченко
Елена Викторовна
Физиотерапевт
6.3
0
Записаться
Симончук
Наталья Викторовна
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...