Мальков Сергей Николаевич

Сертификационный цикл "Ортопедическая стоматология", г. Хабаровск, 2002 г.

Участник семинара по программе дентальной имплантации фирмы LIFECORE, Учебный центр LIFECORE, г. Владивосток, 2005 г.

Курс усовершенствования по имплантационной системе SEMADOS (BEGO, Германия) с участием специалистов МАДИ, Медицинская академия дентальной имплантации, г. Москва, 2007 г.