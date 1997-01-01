  1. Главная
Мальков Сергей Николаевич
Мальков Сергей Николаевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • СБМК, Специальность "Стоматология ортопедическая", г. Южно-Сахалинск, 1997 г. окончания
  • ВГМУ, Специальность "Стоматология", 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Ортопедическая стоматология", г. Хабаровск, 2002 г.
  • Участник семинара по программе дентальной имплантации фирмы LIFECORE, Учебный центр LIFECORE, г. Владивосток, 2005 г.
  • Курс усовершенствования по имплантационной системе SEMADOS (BEGO, Германия) с участием специалистов МАДИ, Медицинская академия дентальной имплантации, г. Москва, 2007 г.
Еще 11
Участие в ассоциациях
  • Участник XV Дальневосточной стоматологической конференции "Проблемы амбулаторной стоматологии - технологический подход к решению", г. Владивосток, 2010 г.
  • Участник международной образовательной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии "Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на имплантатах", г. Владивосток, 2013 г.
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДенТас
пр-т Народный, 11В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-гнатолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
200 р
Стоматолог-гнатолог
1000 р
4 отзыва

